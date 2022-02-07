Президент Франции вылетел в Москву с небольшим опозданием

Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным с опозданием на 30-45 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское телевидение.

«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут», – сказал обозреватель телеканала BFMTV Патрик Сос.

Ранее Кремль анонсировал визит Президента Франции в Москву 7 февраля. Затем Макрон отправится в Киев.

Переговоры лидеров двух стран должны были начаться после 17.00 (по московскому времени).

После их завершения Путин и Макрон продолжат общение во время рабочего ланча, а затем проведут совместную пресс-конференцию.

Пресс-секретарь главы российского государства заявил о том, что ключевой темой предстоящей встречи станет растущая напряженность в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины.