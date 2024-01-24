Президент Чада выразил Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ил-76

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби выразил Президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил во время встречи с главой российского государства в Кремле.

«Я слышал о крушении самолета, и хотел бы от своего имени, от имени народа выразить свои искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат», — сказал он.

Напомним, что на борту сбитого военно-транспортного самолета находились находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых транспортировали для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.

По данным украинских СМИ, сбить самолет могли сами Вооруженные силы Украины.