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Госдума России подготовит обращение к парламентам США и Германии из-за сбитого ВСУ Ил-76
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обвинил Вооруженные силы Украины в уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту и поручил подготовить обращения к парламентам США и Германии из-за случившегося. Об этом сообщает «Дума ТВ».
«Давайте подготовим обращения к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают», — предложил спикер Госдумы.
По мнению Володина, власти Украины «вскормлены» президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими политиками. Теперь депутаты должны «осознать свою ответственность» и объявить импичмент этим лидерам, уверен он.
«Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли, беззащитных, ракетами — американскими, немецкими», — поделился своим видением ситуации спикер ГД.
При этом председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предположил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса американского или немецкого производства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по утверждению Министерства обороны РФ на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных, которых перевозили для обмена, трое сопровождающих и трое членов экипажа.
К месту падения самолета в Белгородской области вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для установления причин катастрофы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не стал комментировать случившееся.
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