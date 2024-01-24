Госдума России подготовит обращение к парламентам США и Германии из-за сбитого ВСУ Ил-76

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обвинил Вооруженные силы Украины в уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту и поручил подготовить обращения к парламентам США и Германии из-за случившегося. Об этом сообщает «Дума ТВ».

«Давайте подготовим обращения к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают», — предложил спикер Госдумы.

По мнению Володина, власти Украины «вскормлены» президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими политиками. Теперь депутаты должны «осознать свою ответственность» и объявить импичмент этим лидерам, уверен он.

«Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли, беззащитных, ракетами — американскими, немецкими», — поделился своим видением ситуации спикер ГД.

При этом председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предположил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса американского или немецкого производства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по утверждению Министерства обороны РФ на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных, которых перевозили для обмена, трое сопровождающих и трое членов экипажа.

К месту падения самолета в Белгородской области вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для установления причин катастрофы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не стал комментировать случившееся.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения ее целей.