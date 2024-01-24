Самолет Ил-76 с пленными под Белгородом могли сбить ВСУ

Самолет Ил-76 под Белгородом могли сбить ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ, передают «Известия».

Напомним, инцидент случился сегодня в районе 11 часов. На борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Военный самолет упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области.