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Самолет Ил-76 с пленными под Белгородом могли сбить ВСУ
Самолет Ил-76 под Белгородом могли сбить ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ, передают «Известия».
Напомним, инцидент случился сегодня в районе 11 часов. На борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Военный самолет упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области.
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