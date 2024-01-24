Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гладков: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
Все, кто был на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», – указал он в своем Telegram-канале.
Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.
Напомним, инцидент случился сегодня в районе 11 часов. На борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Военный самолет упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников