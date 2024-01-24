Гладков: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли

Все, кто был на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», – указал он в своем Telegram-канале.

Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.

Напомним, инцидент случился сегодня в районе 11 часов. На борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Военный самолет упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области.