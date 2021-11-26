Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Кузбассе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил искренние соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с пожаром в одной из шахт Кузбасса, который унес жизни 46 рабочих и шести спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> прежде я хотел бы лично выразить Вам соболезнования в связи с трагедией, которая произошла на шахте в Кемеровской области. К сожалению, погибло много людей. Я вчера отправил телеграмму, сегодня еще раз хочу Вам и всему народу России выразить соболезнования от азербайджанского народа», — сказал Алиев в начале трехсторонних переговоров лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи.

Накануне, 25 ноября, во время пожара с последующим взрывом в шахте «Листвяжная» погибли 46 шахтеров и шесть спасателей. Одному из спасателей удалось выжить, он был найден и доставлен в больницу.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении шести погибших во время спасательной операции в шахте «Листвяжная» на Кузбассе спасателей орденами Мужества.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва. Спасательные работы в шахте, где произошел пожар, предполагается возобновить.