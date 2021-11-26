В шахте «Листвяжная» найден живой шахтер

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области обнаружен живой шахтер. Напомним, вчера здесь произошло задымление и, по предварительным данным, взрыв метана. Об этом сообщает МЧС.

Выжившего, рассказали в ведомстве, везут в больницу.

На момент трагедии в шахте находились 285 человек, большую часть из которых удалось вывести. На спасение оставшихся были направлены спасатели, шесть из них погибли. В общей сложности в ЧП погибли 52 человека.

Соболезнования родным и близких погибших выразил Президент России Владимир Путин. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства распорядился оказать необходимую помощь раненым и принять все возможные меры для спасения выживших шахтеров.