В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве на шахте

В связи с трагической гибелью рабочих при взрыве на шахте в Кузбассе объявили трехдневный траур, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября», – сказано в сообщении.

25 ноября, в 5.08 по московскому времени, в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении в шахте «Листвяжная», расположенной в Беловском районе, и последовавшем за этим взрыве. Причиной происшествия стало возгорание угольной пыли в вентиляции.

В результате происшествия скончалось 11 человек. Также сообщается о 60 пострадавших.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров, власти региона пообещали оказать им необходимую помощь.