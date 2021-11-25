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Происшествия
25 ноября 2021  15:46

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве на шахте

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В связи с трагической гибелью рабочих при взрыве на шахте в Кузбассе объявили трехдневный траур, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября», – сказано в сообщении. 

25 ноября, в 5.08 по московскому времени, в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении в шахте «Листвяжная», расположенной в Беловском районе, и последовавшем за этим взрыве. Причиной происшествия стало возгорание угольной пыли в вентиляции. 

В результате происшествия скончалось 11 человек. Также сообщается о 60 пострадавших.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров, власти региона пообещали оказать им необходимую помощь. 

#Россия #Владимир Путин #кузбасс кемерово #взрыв шахты
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