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Общество 8 февраля 2025 23:07

Президент АН РТ: Предприятия потихоньку начали поддерживать научные проекты

Президент АН РТ: Предприятия потихоньку начали поддерживать научные проекты
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие научные разработки не удается реализовать сразу из-за недостатка средств, но в Татарстане ведется работа над укреплением связей между вузами и промышленностью. Об этом рассказал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Это недостаток нашей системы, потому что тяжело найти средства. К сожалению, многие хорошие решения остаются ждать своего часа. Это проблема связки индустриальных партнеров, бизнеса и вузов. Раньше она не решалась», – признал глава АН РТ.

Однако сейчас, по его словам, «на законодательном уровне наконец-то появилось четкое понятие «квалифицированный заказчик».

«Предприятия потихоньку начали поддерживать проекты. Такие проекты должны выстрелить. Отдельная благодарность «Татнефти», СИБУРу, КАМАЗу за то, что они поддерживают науку», – отметил Рифкат Минниханов.

В связи с этим он обратил внимание на необходимость привлекать бизнес к подготовке научных кадров и выстраивать отношения между вузами и предприятиями через министерства.

«Еще стараемся ученым найти квалифицированного заказчика, а он должен быть у каждого перспективного проекта. Крупные предприятия понимают, что без современных технологий никуда», – добавил президент Академии наук Татарстана.

В ответ на вопрос ведущего о моменте, когда в республике окажется достигнут научно-технологический прорыв, Рифкат Минниханов напомнил об обновленных национальных проектах, где четко определены задачи региона.

«Продолжим работу над синергией научных центров и вузов с предприятиями. Если удастся масштабнее войти в национальные проекты, тогда будут результаты. Прорыв зависит от комплексной работы», – заключил он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня российской науки заметил, что ученым республики по силам занять достойное место в решении жизненно важных задач. Накануне он вручил госпремии РТ в области науки и техники.

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#наука #Академия наук РТ #интервью без галстука #Рифкат Минниханов #национальные проекты
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