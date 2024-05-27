Премьер Узбекистана оценил вклад Минниханова в отношения его страны с Россией

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В ходе беседы глава Правительства центральноазиатской страны высоко оценил вклад гостя в развитие отношений Узбекистана с Россией. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов заметил, что Узбекистан является стратегическим партнером для Российской Федерации, о чем свидетельствует визит Президента РФ Владимира Путина вскоре после инаугурации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Лидеры наших стран уделяют особое внимание межрегиональному сотрудничеству двух государств и поддерживают наши инициативы», — подчеркнул Раис РТ.

Upd. (14.29): «Здесь, конечно, уважаемый Президент [Шавкат] Мирзиёев создает все условия — надо отдать должное. Мы это чувствуем, и поэтому все наши проекты находят логическое завершение», — отметил Рустам Минниханов, обратив особое внимание на участие узбекской делегации в работе Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» этого года.

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 млн долларов (в целом товарооборот между странами увеличился на 30%).

«Вы очень конкретный руководитель, вы очень много делаете для развития узбекско-российского сотрудничества, узбекско-татарского сотрудничества. Не только для развития промышленности, торгово-экономического сотрудничества, но и для развития гуманитарного сотрудничества <...>. Мы это знаем, поэтому вас все очень уважают и любят», — сказал в свою очередь Абдулла Арипов, обращаясь к Рустаму Минниханову.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Все регионы Узбекистана хотят работать с Татарстаном. Когда встает вопрос о необходимости обмена опытом с регионами России, все наши области хотят получить именно опыт Татарстана», — констатировал узбекский Премьер.

Стороны также отметили важность проведения заседаний Совета регионов двух стран на уровне глав государств.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Раис РТ входит в состав российской делегации во главе с Владимиром Путиным, которая сейчас находится в Ташкенте.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.