Минниханов: Товарооборот между РТ и Узбекистаном вырос на 27%, эта цифра должна расти

По итогам 2023 года товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос сразу на 27% и составил 370 млн долларов. Эта цифра должна расти и дальше, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус» на выставке «Иннопром» в Ташкенте. Прямую трансляцию события ведет ТАСС.

В настоящее время РТ активно сотрудничает с узбекистанскими коллегами не только в области экономики и инвестиций, но и в культуре, спорте, туризме. В качестве успешных совместных проектов он назвал химико-индустриальный технопарк «Чирчик», филиал Казанского федерального университета в Джизаке, технопарк «Джизак», Центр симуляционной медицины филиала КФУ. На данный момент ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.

Также Минниханов обозначил перспективные направления сотрудничества между РТ и Узбекистаном. Это машиностроение, авиа- и ветролетостроение, нефтепереработка и нефтехимия, энергетика и сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, информатизация и новые технологии. Особую значимость имеет продолжение совместной работы в области технопарков и особых экономических зон.

«Мы считаем, что здесь очень большая перспектива. Ну, и самое главное — продвижение нашей продукции: это нефтегазовое, холодильное, компрессорное [оборудование], автомобильные шины, товары бытовой химии, продукты питания, продукты халяль. Ну, и, конечно, мы очень приветствуем увеличение поставок продукции из Узбекистана в Республику Татарстан», — заявил руководитель республики.

Он отметил, что успешное развитие связей между республиками во многом является заслугой лидеров государств: Президента России Владимира Путина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Фото предоставлены руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой