Мирзиёев: Товарооборот России и Узбекистана в 2024 году вырос на 30%

Товарооборот России и Узбекистана в этом году показал рост в 30%. Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.

«Если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 млрд долларов, рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 млрд. Я думаю, есть реальные успехи», – сказал узбекистанский лидер.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что доля России в товарообороте Узбекистана составляет 15,5%, и выразил уверенность в том, что темпы роста за первый квартал этого года будут, по российской статистике, более 20 процентов.

«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют <...> В целом 15 с половиной процентов мы занимаем в вашем товарообороте. Неплохой результат. И я уверен, он будет больше – имею в виду темп за первый квартал – даже по нашей статистике, достаточно строгой, 20 процентов с лишним. Это приличный, очень хороший результат», – сказал глава государства.

Видео: телеграм-канал Кремля