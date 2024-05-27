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Политика 27 мая 2024 12:46

Минниханов в Ташкенте примет участие в мероприятиях Совета регионов РФ и Узбекистана

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Минниханов в Ташкенте примет участие в мероприятиях Совета регионов РФ и Узбекистана
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Ташкенте прибыл в конгресс-центр для участия в мероприятиях в рамках Совета регионов России и Узбекистана.

«В ближайшее время начнется заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте, в Президентском дворце, начались переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в узком составе. По итогам мероприятия предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ

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