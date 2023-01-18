Премьер Польши заявил, что страны Запада устали от ситуации вокруг Украины

Среди стран Запада чувствуется некоторая усталость от ситуации вокруг Украины. На это обратил внимание Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому телевидению на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По мнению политика, несколько месяцев назад посвященные Украине дискуссии велись «на другом эмоциональном уровне, на ином уровне вовлеченности».

«Сегодня [это] очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, потому что Россия терпелива <…>, а Запад немного устал», — подчеркнул Моравецкий.

При этом польский Премьер заметил также, что мировые лидеры «видят и ценят» роль его страны в оказании помощи Украине, но вместе с тем «присутствует <…> что-то похожее на усталость».

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел возможностей для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Позднее Президент России Владимир Путин высказал уверенность в победе в специальной военной операции.