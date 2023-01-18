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Ру Тат
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Политика
18 января 2023  15:54

Путин объяснил, почему победа России в спецоперации неизбежна

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Россия неизбежно победит в военной спецоперации на Украине, убежден Президент Владимир Путин в ходе визита на концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и беседы с сотрудниками предприятия он назвал причины, которые лежат в основе будущей победы.

«Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках спецоперации и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», – приводит его слова RT.

Напомним, также в ходе визита на концерн он пообещал, что вскоре в России решат вопрос с отсрочкой от срочной службы сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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