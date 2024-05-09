Премьер Польши Туск рассказал о присутствии военных НАТО на Украине

На Украине присутствуют военные из стран НАТО — наблюдатели и инженеры. Об этом заявил Премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет издание naTemat.pl.

«Самый молодой репортер в парламенте», десятилетняя Сара Малецка-Тшаскось, спросила у Премьера, может ли НАТО оказать помощь Украине. Политик ответил, что Североатлантический альянс уже много чем помогает Киеву, но не хочет вмешиваться в вооруженное противостояние напрямую из-за угрозы начала ядерной войны.

«<...> все задаются вопросом: можно ли пойти на прямую войну с Россией, не слишком ли это рискованно? <...> как бы НАТО ни помогало, Украина не сможет справиться без НАТО. Кроме того, там уже есть наблюдатели и инженеры. Посмотрим, как пойдет, но вы знаете, никто не хочет прямой войны», — пояснил Туск.

Днем ранее школьница рассказала, что хотела бы взять интервью у главы Правительства, а уже сегодня ее мечта осуществилась, раскрывает портал контекст состоявшейся беседы.

Upd. (21.03): Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова увидела в словах Дональда Туска о присутствии НАТО на Украине подтверждение ведения Западом гибридной войны против России, передает РИА Новости.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — эта просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что сейчас в этом нет необходимости. Французский лидер высказывает подобные идеи с конца февраля этого года), но они находят мало поддержки среди других руководителей стран НАТО.

Итальянская газета La Repubblica написала, что в альянсе определили красные линии для вмешательства на Украине. Другая итальянская газета, Corriere della Sera, проинформировала, что НАТО собирается принять документ, отражающий отказ от отправки войск на Украину. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отметил, что блок не планирует отправлять военных на Украину и что Киев с такой просьбой не обращался.