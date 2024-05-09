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Политика 9 мая 2024 12:00

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует отправлять военных на Украину

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Североатлантический альянс не планирует отправлять военнослужащих на Украину — Киев с такой просьбой не обращался. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом», — рассказал генсек.

Итальянская газета Corriere della Sera накануне сообщала, что НАТО собирается принять документ, в котором будет отражен отказ военно-политического блока от отправки войск на Украину. Авторы ссылались на сам документ, который могут одобрить на очередном саммите альянса в Вашингтоне в начале июля.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — эта просьба Киева и прорыв российскими войсками линии фронта. При этом политик добавил, что сейчас в этом нет необходимости. Французский лидер высказывает подобные идеи с конца февраля этого года, но они находят мало поддержки среди других руководителей стран НАТО. При этом итальянская газета La Repubblica написала, что в альянсе определили красные линии для вмешательства на Украине.

#НАТО #йенс столтенберг
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