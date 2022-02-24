Премьер Нидерландов призвал ввести санкции против Правительства России

Из-за ситуации вокруг Украины необходимо ввести максимальные санкции против Президента РФ Владимира Путина и Правительства России, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Нидерланды считают, что против [Президента РФ Владимира] Путина должны быть введены максимальные санкции», — сказал Рютте.

Он также отметил, что Нидерланды не находятся в конфликте с российским народом и предложил сосредоточиться на Правительстве РФ.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны.

Ранее Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

В связи с этим страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций против Москвы.

Так, Великобритания ввела ограничительные меры против пяти российских банков.