Премьер-министр Венгрии поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил российского лидера за помощь в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Москве, куда Орбан сегодня прибыл с рабочим визитом. Стороны также обсудили вопрос о производстве российского препарата от коронавирусной инфекции на территории Венгрии.

Путин отметил, что вопрос о передаче республике технологий производства вакцины сейчас прорабатывается.

Строительство завода по производству российского препарата в Венгрии стартовало еще в ноябре 2021 года. Ввести в строй его планируется в этом году.

Ранее Президент России неоднократно заявлял, что «Спутник V» эффективен против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон».