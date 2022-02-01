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Политика
1 февраля 2022  15:12

Премьер-министр Венгрии поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

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На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил российского лидера за помощь в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Москве, куда Орбан сегодня прибыл с рабочим визитом. Стороны также обсудили вопрос о производстве российского препарата от коронавирусной инфекции на территории Венгрии.

Путин отметил, что вопрос о передаче республике технологий производства вакцины сейчас прорабатывается.

Строительство завода по производству российского препарата в Венгрии стартовало еще в ноябре 2021 года. Ввести в строй его планируется в этом году.

Ранее Президент России неоднократно заявлял, что «Спутник V»  эффективен против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон». 

#Владимир Путин #Венгрия #коронавирус
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