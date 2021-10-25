Премьер-министр РТ и глава Минздрава навестили в больнице Челнов пострадавших при взрыве

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вместе с главой Минздрава республики Маратом Садыковым посетили в БСМП Набережных Челнов пострадавших при взрыве в жилом доме.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о взрыве газа в челнинском жилом доме, при котором четверо жильцов получили различные травмы. Момент взрыва попал на видео.

Эвакуированных жильцов дома временно разместят в гостинице «Open City». По последним данным МЧС, под завалами дома больше нет людей.