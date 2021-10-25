news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 октября 2021  21:47
Полина Шевчук

МЧС РТ: Под завалами дома в Челнах людей больше нет

news_top_970_100

На месте взрыва газа в пятиэтажке Челнов завершено обследование кинологами. Под завалами людей больше нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Чтобы обеспечить безопасность, из дома были эвакуированы 93 человека, в том числе 18 детей. 23 жильца размещены в гостинице «Опен Сити», обеспечены горячим питанием. Остальные 70 человек временно находятся в четырех автобусах для обогрева.

Всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 249 человек и 76 единиц техники.

#взрыв газа #взрыв газа в жилом доме
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное