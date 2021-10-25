МЧС РТ: Под завалами дома в Челнах людей больше нет

На месте взрыва газа в пятиэтажке Челнов завершено обследование кинологами. Под завалами людей больше нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Чтобы обеспечить безопасность, из дома были эвакуированы 93 человека, в том числе 18 детей. 23 жильца размещены в гостинице «Опен Сити», обеспечены горячим питанием. Остальные 70 человек временно находятся в четырех автобусах для обогрева.

Всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 249 человек и 76 единиц техники.