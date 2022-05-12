Премьер Италии Драги: Германия начала оплачивать российский газ рублями

Германия уже начала оплачивать поставки российского природного газа рублями. Об этом заявил Премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает агентство Bloomberg.

«На самом деле доказательства, которые мы видели вчера, я думаю, [свидетельствуют], что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях», — заметил Драги.

По словам итальянского Премьера, большинство потребителей газа, поступающего из РФ, уже открыли рублевые счета в Газпромбанке. При этом он уверен, что европейские фирмы могут платить за газ в российской валюте, не нарушая санкций.

«Никто никогда ничего не говорил о санкциях за нарушение при платеже в рублях», — пояснил Марио Драги.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин предложил принимать оплату за российский газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Болгария и Польша отказались идти на такой шаг, после чего «Газпром» остановил поставки.

Еврокомиссия допустила оплату поставок газа из РФ в российской валюте, если фирмы будут вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для дальнейшей конвертации в рубли. Недавно, 10 мая, немецкая газовая компания VNG — Verbundnetz Gas анонсировала, что произведет оплату за газ в евро через счета в Газпромбанке.