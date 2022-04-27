«Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за неуплаты в рублях

«Газпром» полностью приостановил транзит газа в Болгарию из-за неуплаты в рублях в установленный срок, сообщает ТАСС.

Российский газовый холдинг уже уведомил болгарскую компанию «Булгаргаз» и польскую PGNiG о прекращении поставок начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом.

В «Газпром» отметили, что платеж за поставки в апреле от этих компаний не был получен до конца рабочего дня 26 апреля. Болгария и Польша являются транзитными государствами, поэтому «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем».

Позже PGNiG подтвердила полную остановку транзита топлива.

Ранее Президент России Владимир поручил до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ, подчеркнув, что поставки газа продолжатся в тех объемах и по тем ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.