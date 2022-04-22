Еврокомиссия допустила оплату поставок газа из России в рублях

Еврокомиссия направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором разъяснила, в каких случаях компании ЕС смогут оплачивать поставки газа из РФ в рублях и не нарушить при этом антироссийские санкции. Об этом пишет агентство Reuters, сообщает ТАСС.

В письме ЕК указала, что оплата газа в российской валюте «может включать в схему транзакций Центробанк [России], что станет нарушением санкций». Однако также указывается, что возможно вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для дальнейшей конвертации в рубли по существующим контрактам.

Уточняется, что по одной из возможных схем компании — получатели газа могут открыть в российском банке счета в долларах или евро, на которые они будут зачислять валюту, а затем конвертировать ее в рубли и осуществлять оплату. Такой алгоритм исключает возможность блокирования странами Запада оплату за российский газ.

Отмечается, что ЕК не может запретить компаниям ЕС оплачивать поставки российского газа в той или иной форме, в ее компетенции — лишь оценка выполнения европейскими компаниями всех юридических норм сообщества, включая санкционные.

31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли природным газом с недружественными странами.