Очередная страна прекратила выдавать россиянам визы

Латвия с сегодняшнего дня прекратила выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок, говорится в заявлении дипмиссии.

Исключение сделают только тем россиянам, которым необходим въезд в страну для участия в похоронах родственников.

В конце июля Эстония перестала предоставлять гражданам России и Белорусии вид на жительство и выдавать визы для обучения. Этот вопрос в ближайшее время намерены также поднять власти Финляндии.

Напомним, накануне министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал запретить россиянам въезд в Евросоюз.