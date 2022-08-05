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Политика
5 августа 2022  17:05

Очередная страна прекратила выдавать россиянам визы

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Латвия с сегодняшнего дня прекратила выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок, говорится в заявлении дипмиссии.

Исключение сделают только тем россиянам, которым необходим въезд в страну для участия в похоронах родственников.

В конце июля Эстония перестала предоставлять гражданам России и Белорусии вид на жительство и выдавать визы для обучения. Этот вопрос в ближайшее время намерены также поднять власти Финляндии.

Напомним, накануне министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал запретить россиянам въезд в Евросоюз.

#антироссийские санкции #выдача виз
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