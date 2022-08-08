Финляндия пригрозила россиянам за использование шенгенских виз для поездок в Европу

Финляндия готова принять меры в случае нарушения правил использования россиянами шенгенских виз. В частности, для транзита в Европу, заявил глава консульской службы финского МИД Юсси Таннер. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, по правилам шенгенского соглашения, турист обязан провести основную часть времени в выпустившей визу стране.

«Да, мы уже обращаем на это внимание. Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения», — сказал Таннер.

На сегодняшний день ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам. К числу таких стран относятся Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Также очереди на получение шенгенских виз Франции, Греции и Испании теперь достигают нескольких месяцев. В связи с этим многие россияне подают заявки на выпуск шенгенской визы в стране с наименьшими очередями ожидания.

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