Премьер Чехии: Ограничения на поставки газа из РФ не войдут в новый пакет санкций ЕС

В очередной, седьмой пакет санкций Европейского Союза против России не войдут ограничения на поставки российского природного газа. Об этом рассказал Премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает агентство «Рейтер».

По словам политика, по этому вопросу не удалось в разумные сроки добиться согласия всех стран — членов ЕС. «Что проблематично, так это задача включить энергию в санкции, потому что существует правило, что санкции должны иметь большее влияние на Россию, чем на вводящие их страны», — констатировал Фиала.

Агентство напомнило, что почти весь необходимый Чехии газ поступает именно из РФ. Премьер в ответ заметил, что руководство Чехии сделало всё возможное, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей, но этой зимой желательный результат еще не будет достигнут.

Седьмой пакет рестрикций будет включать запрет на импорт российского золота и расширение перечня товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу в Россию, а также персональные санкции, перечислил Фиала. Об аналогичных планах и противоречиях относительно запрета газа из РФ ранее рассказало агентство Bloomberg.

По информации собеседника агентства, Еврокомиссия намерена представить очередной санкционный пакет в ближайшие дни, а сразу после этого его могут одобрить государства — члены ЕС.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России.