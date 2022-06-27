В Кремле оценили планы «Большой семерки» запретить импорт российского золота

Российское золото будет продаваться в те страны, которые испытывают потребность в нем и в которых более законные экономические режимы. Так прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков планы лидеров G7 ввести запрет на импорт российского золота.

«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный», — заявил представитель Кремля.

Песков заметил, что если один рынок теряет свою привлекательность из-за с нелегитимных решений, то происходит переориентировка туда, где данные товары «больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы».

Накануне американский Президент Джо Байден сообщил, что страны «Большой семерки» запретят ввоз российского золота. В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что потери экономики России от планируемого запрета составят около 19 млрд долларов в год.

США и европейские страны усилили санкционное давление после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.