Reuters: Канада вернет «Газпрому» турбину для «Северного потока» через Германию
Канадские власти решили вернуть Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток».
Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что получил «позитивный сигнал» от Канады по ситуации с турбиной, но пока данных о ее доставке получателю нет, уточняет издание. Отправка турбины через ФРГ позволит Канаде избежать нарушения собственных санкций, введенных против России.
Напомним, ранее Берлин призвал Оттаву как можно быстрее решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». С 14 июня поставки по трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.