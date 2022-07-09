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Политика
9 июля 2022  09:52

Reuters: Канада вернет «Газпрому» турбину для «Северного потока» через Германию

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Канадские власти решили вернуть Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток».

Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что получил «позитивный сигнал» от Канады по ситуации с турбиной, но пока данных о ее доставке получателю нет, уточняет издание. Отправка турбины через ФРГ позволит Канаде избежать нарушения собственных санкций, введенных против России.

Напомним, ранее Берлин призвал Оттаву как можно быстрее решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». С 14 июня поставки по трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

#санкции #Газпром #Северный поток
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