Bloomberg: В ближайшее время ЕС введет седьмой пакет антироссийских санкций

Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Санкции расширят ограничения против физических и юридических лиц РФ, а также будут предусматривать запрет на импорт золота. Планируется также внести поправки для корректировки предыдущих принятых против России мер, говорится в публикации. При этом некоторые страны выступают за введение мер, которые бы затронули российский газ, однако большинство государств не поддерживает такое решение.

В начале июня ЕС ввел шестой пакет антироссийских санкций, который включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Санкции против России западные страны стали ужесточать после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.