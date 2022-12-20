Премьер Британии Сунак призвал лишить РФ способности к пополнению запасов вооружений

Украина должна получать всё большие объемы военной помощи от стран Запада, а способность российской стороны пополнять запасы вооружений необходимо ограничить. Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите лидеров стран Северной Европы, пишет американский журнал Washington Examiner.

«Мы должны продолжать фокусироваться на ослаблении способности России перегруппировываться и пополнять запасы», — подчеркнул Сунак.

«И это означает необходимость заняться российскими цепочками поставок [вооружений] и пресечение международной поддержки — в частности, я имею в виду Иран и оружие, которое он в настоящее время поставляет России, о чем мы должны очень решительно заявлять», — добавил британский Премьер.

Кроме того, глава Правительства Соединенного Королевства выразил уверенность, что странам Запада «должно быть ясно» — «любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно лишен смысла в нынешних условиях».

Ранее Иран признал, что поставил России «ограниченное» число дронов, но заявил, что это произошло до начала специальной военной операции на Украине. По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ беспилотники-камикадзе «Герань-2» представляют собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136.

На данный момент представители российского руководства называют информацию о поставках дронов из Ирана ложной. Тем не менее США ввели из-за этого санкции против ВКС России.