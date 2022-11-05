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Политика
5 ноября 2022  15:32

Fars: Иран признал, что поставлял России беспилотники до начала СВО

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Иран поставил России небольшое количество беспилотников, однако это происходило за несколько месяцев до спецоперации на Украине. Об этом агентству Fars сообщил глава МИД страны Амир Абдоллахиян.

«Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине», — подтвердил он.

Однако, отметил министр, Тегеран не передавал России баллистические ракеты.

В ответ на заявления об использовании иранских беспилотников на Украине Абдоллахиян заметил, что Киев должен предоставить доказательства, документальные подтверждения.

«Мы договорились с министром иностранных дел Украины [Дмитрием Кулебой], что если у них есть какие-либо документальные подтверждения того, что Россия использовала иранские беспилотники в украинской войне, они предоставят нам их», — цитирует его ТАСС.

#Иран #беспилотник
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