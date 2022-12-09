Штаты вводят санкции против ВКС России за «закупку иранских беспилотников»

Соединенные Штаты вводят санкции против ВКС России, а также госцентра беспилотной авиации Минобороны. Причиной ограничений стала якобы «закупка иранских беспилотников», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Сегодня мы объявляем о санкциях в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников, — приводит его слова ТАСС. — В число попавших под санкции входят ВКС РФ <...> и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ».

Название третьей организации при этом упомянуто не было.

Затем Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты изучат совместно со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.