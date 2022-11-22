Иран обсудил с Украиной ситуацию с беспилотниками

Власти Ирана провели экспертную встречу с представителями Украины из-за заявлений об использовании Россией иранских боевых беспилотников. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

«К настоящему времени были предприняты важные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в сфере обороны, и это взаимодействие продолжится, чтобы устранять любые недопонимания по этому поводу», — заявили в постпредстве Ирана при ООН.

Встреча была организована после того, как газета The Washington Post написала о вероятном запуске массового производства боевых дронов иранского производства на территории России. При этом миссия Ирана при ООН проинформировала издание о планах провести такую беседу.

По данным WP, РФ и ИРИ в начале ноября договорились начать производство БПЛА на российской территории. Источники газеты из обеих стран уточнили, что в обсуждении приняла участие «группа представителей российской оборонной промышленности».

Ранее власти Ирана признали, что поставили России «ограниченное» число дронов, но заявили, что это произошло до начала специальной военной операции на Украине.

По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ на Украине беспилотники-камикадзе «Герань-2» представляют собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136. На данный момент представители российского руководства называют эту информацию ложной.