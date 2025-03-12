Представлен к медали «За отвагу»: история братьев Фаттахиевых из зоны СВО

Братья Фаттахиевы из поселка Новый Урманчеевского сельского поселения Мамадышского района Татарстана с готовностью встали в ряды Вооруженных сил РФ. Тимур и Игорь осознанно выбрали для себя путь военной службы.

34-летний Тимур Фаттахиев родился и вырос в поселке Новый Урманчеевского сельского поселения. В семье из трех братьев он был младшим, что впоследствии и определило его позывной – Младший. Получив профессию сварщика, он отслужил срочную, а затем семь лет посвятил службе в пожарной части МЧС в Казани. Но после начала специальной военной операции он без колебаний заключил контракт с Министерством обороны РФ.

«Мы с братом осознанно выбрали этот путь. Конечно, семья переживала, пыталась отговорить. Но в нас говорило чувство долга. Мы понимали, что настал наш черед встать на защиту Родины. Встретившись с братом Игорем и двоюродным братом Александром Мироновым, который прошел Чечню, мы приняли твердое решение отправиться в зону СВО. Старший брат Вадим тоже имел боевой опыт, и это лишь укрепило нашу уверенность», – рассказал Тимур.

О решении отправиться в действующую армию братья сообщили близким уже тогда, когда изменить ничего было нельзя. Контракт подписали на шесть месяцев, но летом прошлого года Тимур и Александр продлили его.

На передовой Тимур прошел серьезные испытания. В одном из боев он получил ранение в ногу, проходил лечение в госпиталях Запорожской области, затем в Токмаке. Вернувшись на родину в конце декабря, он продолжил восстанавливаться, но уже тогда знал – это не конец его пути.

«Даже если срок контракта истечет, я все равно вернусь в строй. Мои боевые товарищи стали для меня семьей, и я не оставлю их. Старший брат Вадим не поддержал моего решения, а вот Игорь и Александр тоже готовы вновь отправиться в зону СВО», – сказал Тимур.

По мнению самого татарстанца, служба в зоне боевых действий изменила его, но не сломила, а сделала сильнее. «Здесь я научился хладнокровию, дисциплине, приобрел силу воли. Главное – не теряться в критический момент, оставаться решительным и ловким», – поделился он.

И тем, кто готов отправиться в зону СВО, Тимур дал напутствие: «Будьте смелыми! Верьте в возвращение домой, в победу. Вера – великая сила, которая ведет нас вперед».

Тимур Фаттахиев – в том числе и любящий отец. Вместе с супругой Вероникой он воспитывает 12-летнюю дочь Диану. За проявленный героизм он представлен к государственной награде – медали «За отвагу».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Николая Михайлова.