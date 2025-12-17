news_header_top
Экономика 17 декабря 2025 19:05

Представительство AAOIFI в Казани откроется 26 декабря

Представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) должно открыться в столице Татарстана 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

«Эта инициатива станет качественным прорывом – от консультаций мы переходим к системной совместной работе», – отметили в ведомстве.

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично встречался с председателем попечительского совета AAOIFI шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой во время рабочего визита в Бахрейн в ноябре 2024 года. Тогда была достигнута договоренность, что организация будет активно сотрудничать с Татарстаном в части проведения конференции по исламским финансам в республике.

Уже в мае 2025 года на KazanForum прошла конференция AAOIFI, первая за пределами Бахрейна. О планах организации открыть офис в Казани сообщила в сентябре глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Недавно скорое открытие представительства в ходе визита в ОАЭ подтвердил Раис РТ.

