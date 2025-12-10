Минниханов: ОАЭ могут найти в РТ партнера с сильной отраслевой и инновационной базой

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии Российско-Эмиратского бизнес-форума «Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Это первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. Он проводится Российско-Эмиратским деловым советом при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ совместно с фондом «Росконгресс».

На форуме обсуждают тренды технологического сотрудничества. В частности, речь идет о том, какие технологии имеют наибольший потенциал для применения в реальном секторе и в каких технологических сферах сотрудничество России и ОАЭ принесет наибольшую пользу для экономик обеих стран.

Кроме того, на специализированной сессии представители РФ и ОАЭ обсудят перспективы взаимодействия в инвестиционной сфере. Помимо этого, отдельный трек посвящен логистике и вопросу, как две страны могут упростить трансграничные транзакции и снизить торговые барьеры.

Отвечая на вопрос модератора панельной сессии, Рустам Минниханов рассказал о конкурентных преимуществах Татарстана для долгосрочного партнерства с ОАЭ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан стабильно занимает лидирующие места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России. В нашей республике создана мощная инвестиционная и инновационная инфраструктура. Это множество площадок самого различного уровня и назначения», – подчеркнул он.

Говоря об экономическом и промышленном потенциале республики, Раис РТ перечислил ключевые отрасли, которые показывают хорошую динамику развития: нефтепереработка и нефтехимическое направление; производство автомобилей, самолетов, вертолетов, судов; машиностроение.

«Татарстан – признанный лидер в цифровизации всех отраслей экономики и госуправления в России. Всё это – наши конкурентоспособные сектора, которые важны для долгосрочного партнерства с Объединенными Арабскими

Эмиратами», – заметил он.

Минниханов обратил внимание, что Объединенные Арабские Эмираты, развивая устойчивую промышленность и высокотехнологичные производства, могут найти в Татарстане партнера с сильной отраслевой и инновационной базой. А республика в свою очередь может получить доступ к инвестициям и новым рынкам. Таким образом, акцентировал он, это будет взаимовыгодное сотрудничество.

Еще одним важным преимуществом Татарстана в этом вопросе руководитель республики счел наличие партнерского финансирования. Татарстан – пилотный регион по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России.

«Наши данные подтверждают существенный рост интереса к данному инструменту как со стороны граждан, так и финансовых организаций. Сегодня на нашем рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. Они разработаны специалистами из нашей республики, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). Скоро планируется открытие

представительства AAOIFI в Татарстане», – заключил Рустам Минниханов.