Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Представители Татарстана почтили память героев второй обороны Севастополя
В День Военно-морского флота России представители Татарстана возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
В церемонии приняли участие вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов и постпред Татарстана в Крыму Руслан Шаяхметов.
Сегодня же Президент РФ Владимир Путин в своей речи на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге вспомнил в том числе и о героической обороне Севастополя, не уточнив, имел ли он в виду первую (во время Крымской войны), вторую (во время Великой Отечественной) или обе попытки защитить город.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что полпред РТ в РФ встретился с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым и вручил в Севастополе медали военнослужащим из Татарстана. Равиль Ахметшин ежегодно по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в День ВМФ посещает главную базу ЧФ и участвует в памятных мероприятиях.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»