Полпред РТ в РФ встретился с командующим Черноморским флотом

Фото: Полпредство РТ в РФ

В преддверии Дня Военно-морского флота вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин пообщался в Севастополе с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

На встрече в Москве обсуждалось дальнейшее взаимодействие Татарстана с Черноморским флотом. На сегодняшний день между Набережными Челнами, Мензелинским, Алексеевским, рядом других районов республики и флотом действуют шефские соглашения. Ежегодно из Татарстана туда отправляют около 400 призывников для прохождения военной службы.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Равиль Ахметшин также вручил командованию флота памятные медали, выпущенные к 100-летию выдающегося военачальника и военного историка — генерала армии Махмута Гареева. В беседе также приняли участие мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава администрации Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов.