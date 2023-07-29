Полпред РТ вручил в Севастополе медали военнослужащим из Татарстана

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Вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин в рамках Дня Военно-морского флота России провел в Севастополе встречу с военнослужащими из республики. Татарстанцы проходят службу на ракетных и сторожевых кораблях, а также в морской пехоте Черноморского флота, рассказали в пресс-службе полпредства.

Ахметшин вручил военным и ветеранам флота памятные медали «100 лет со дня рождения Махмута Гареева», благодарственные письма, грамоты и часы Чистопольского завода. Кроме того, им были переданы предметы первой необходимости, техника и татарские национальные сладости.

Также татарстанская делегация посетила ракетный корабль «Набережные Челны». Именем Автограда был назван действующий ракетный катер с экипажем до 50 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полпред РТ в РФ встретился с командующим Черноморским флотом.