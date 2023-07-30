Путин поблагодарил военных моряков за «безупречную преданность» России

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Сегодня российские моряки проявляют истинный героизм и доблестно сражаются, следуя примеру предков. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России, сообщает пресс-служба Кремля.

«Во имя России наши моряки отдают все свои силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне! Слава Военно-морскому флоту России! Ура!» — обратился глава государства к участникам парада.

Путин также заметил, что на протяжении веков флот «был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой». По его словам, «летопись» российского ВМФ включает «триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях».

«Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярье, бравших плацдармы на Днепре и Дунае», — напомнил Президент, не уточнив, имел ли он в виду первую (во время Крымской войны), вторую (во время Великой Отечественной) или обе обороны Севастополя.

Вспомнил Путин и о том, что в этом году Балтийскому флоту исполнилось 320 лет, Северному — 290, а Черноморскому — 240, причем именно этим памятным событиям и посвящен сегодняшний парад. Он также процитировал Премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. По мнению политика, гордость за флот служит «доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти».

Путин также выразил уверенность, что сейчас Россия последовательно наращивает мощь своего флота. По его оценке, только в этом году состав ВМФ должны пополнить 30 кораблей разных классов.

Среди них он упомянул и ракетный корвет «Меркурий», названный в честь одноименного брига, выдержавшего в ходе российско-турецкой войны 1828-1829 годов сражение с двумя линейными кораблями. «Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота», — сказал Путин, добавив, что на новом «Меркурии» поднят и Георгиевский военно-морской флаг — как «знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков».

Upd. (12.32): Всего в параде приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок (хотя не все они относятся к Военно-морскому флоту), в том числе и построенный в Татарстане малый ракетный корабль «Зеленый Дол».