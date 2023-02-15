Представитель ВВС Украины обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО

Воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченные над Киевской областью Украины, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона.

«Эти дедовские методы, которые враг сейчас применяет — это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который несет кусок металла... Для чего делают: хотят, чтобы по ним работали, используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО <…>. А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», — пояснил Игнат.

При этом спикер Воздушных сил уточнил, что украинская ПВО не будет сбивать такие аэростаты. Прозвучавшие сегодня в небе над Киевской областью взрывы и замеченные в нем следы ракет, скорее всего, были направлены против каких-то других целей, от которых шары должны были отвлекать, предположил он.

Кроме того, Игнат добавил, что полет подобных аэростатов зависит от ветра. Так, по его словам, накануне один из таких шаров из-за ветра, дувшего в южном направлении, залетел в Молдову.

Впервые о появлении аэростатов неизвестной принадлежности в воздушном пространстве Украины стало известно накануне (их обнаружили над Днепропетровской областью). Тогда представитель украинских Воздушных сил отмечал, что шары могут применяться для разведки и отвлечения ПВО, а радиолокационные отражатели на них необходимы для увеличения заметности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что американские истребители 4 февраля сбили китайский аэростат (по мнению властей США, разведывательный), ранее вошедший в воздушное пространство страны. Позднее, 10 февраля, над Аляской был уничтожен воздушный шар, принадлежность которого не была раскрыта. В ночь на 12 февраля еще один летающий объект был сбит над Канадой, а вечером того же дня военные США уничтожили очередной объект над озером Гурон. Появилась даже версия об их гипотетическом внеземном происхождении, опровергнутая позднее Белым домом.