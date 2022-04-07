Песков: Россия понесла значительные потери на Украине

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о значительных потерях российских войск в ходе спецоперации на территории Украины.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала Sky News.

В пятницу, 25 марта, Минобороны РФ во второй раз с момента начала спецоперации назвало количество погибших военных. По официальным данным министерства, на территории Украины погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения.

Президент РФ Владимирт Путин утром 24 февраля объявил о проведении на территории Украины военной спецоперации. Главными целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны.