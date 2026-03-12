Представитель АП РФ на вечере Татарстана: Рамадан омрачен для многих наших друзей

На вечере Татарстана в московском «Шатре Рамадана» выступил начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин.

«<...> к сожалению, для многих наших друзей он (священный месяц Рамадан – прим. Т-и) омрачен кровью и болью. Дружественная нам страна, наш союзник (Иран – прим. Т-и) подверглась войне. Заложниками этой войны, чужой войны стали другие наши дружественные страны (арабские государства Персидского залива – прим. Т-и)», – заявил он.

«Думаю, в завершении Рамадана мы все с вами помолимся: вы, мусульмане, мы, православные, за то, чтобы скорей воцарился мир, и спокойствие, и процветание на всей земле, на Ближнем Востоке, в районе [Персидского] залива и, конечно, в Европе <...> после нашей победы в специальной военной операции», – добавил он.

Представитель Администрации Президента также напомнил об объявленном в стране Годе народного единства и выразил уверенность, что единство российской цивилизации «в корне отличается от других многонациональных, многоэтничных государств». «Все наши народы на протяжении тысячелетней российской истории вместе строят нашу единую государственность, вместе сражаются за его процветание и вместе молятся за его светлое будущее», –убежден Еремин.

В качестве примера такого единства он привел Республику Татарстан и деятельность ее руководства. «Потомки древних болгар не только сохранили свою историческую землю в составе Российского государства. Хотя история была сложная, важен результат – не только процветающий Татарстан, но потомки болгар получили в свое распоряжение великое, огромное Российское государство и с честью этому государству служат», – поделился своей точкой зрения начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике.

В завершение Евгений Еремин пожелал постившимся в Рамадан, чтобы они были вознаграждены, и всем собравшимся – крепкого здоровья и, самое главное, мира и процветания.

Организатором ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» является Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы. Бессменный руководитель данной инициативы – заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов. 21-й по счету «Шатер Рамадана» будет работать вплоть до 19 марта, а его завершением станет традиционный городской фестиваль «Ураза-байрам», который пройдет 21 и 22 марта. Подробнее о сегодняшнем вечере Татарстана читайте в материале «Татар-информа».