«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

На Поклонной горе в Москве в рамках проекта «Шатер Рамадана» состоялся вечер Республики Татарстан. Участие в нем приняли Раис РТ Рустам Минниханов, представители духовенства, дипломаты, деятели науки, культуры и спорта, а также участники СВО с семьями. Гостей ждали концертная программа, показ фильма и праздничный ужин-ифтар.





«Шатер Рамадана» в Москве посвятили Году единства народов России

В 2026 году культурно-благотворительный проект «Шатер Рамадана» проходит в Москве в 21-й раз. Ежегодно в священный для мусульман месяц шатер разворачивают на парковке у Мемориальной мечети на Поклонной горе.

Самая важная часть события – благотворительные ифтары. Каждый день в шатре проходят бесплатные ужины, а за его пределами раздают еще более 1,2 тыс. ифтар-боксов. В рамках акции «Накорми постящегося», которую организует фонд «Закят», бесплатные ужины ежедневно получают более тысячи человек в религиозных общинах столицы. Всего за месяц планируют накормить более 80 тыс. постящихся.

Перед разговением гостей обычно ждет культурная программа: творческие номера, спектакли, видеоролики и выступления приглашенных спикеров. Участники вечеров знакомят с традициями и историей своих народов и стран. В программе этого года также запланированы шахматный турнир и конкурс чтецов Корана.

Программа 2026 года проходит под слоганом «Культурный код будущего» и приурочена к Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. На мероприятие также пригласили делегации примерно из десяти стран, включая Катар, Саудовскую Аравию, Афганистан и СНГ.

За месяц «Шатер Рамадана» примет более 50 тыс. человек.

Герои России, политики и спортсмены на вечере Татарстана

Традиционный вечер Республики Татарстан в рамках культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» прошел в Москве сегодня. На него пригласили более 400 гостей.

Среди них – Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, член МОК от РФ Шамиль Тарпищев, первый зампредседателя Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

В числе приглашенных – Герои России, участники СВО: Михаил Марцев, Борис Дудко, Руслан Гарифуллин. Вечер также посетили деятели культуры, представители духовенства, врачи и ученые, дипломаты, делегации российских регионов и стран СНГ.

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации проводит такие вечера с 2010 года.

Каждый год на встречу приезжают послы разных государств и представители более 30 дипломатических миссий.

В этот раз программу посвятили статусу Казани как культурной столицы исламского мира в этом году. Программу подготовили представители Минкультуры Республики Татарстан.

«Вся страна сегодня как единое целое борется с неонацизмом»

Вечер Республики Татарстан открыл Раис РТ Рустам Минниханов. Он поприветствовал гостей и поблагодарил всех, кто пришел на ифтар, – представителей российских регионов, иностранных делегаций, дипломатов и друзей Татарстана из Москвы.

«У нас есть прекрасная возможность встретиться. Хочу поблагодарить всех гостей сегодняшнего ифтара – наших братьев из разных регионов, иностранных гостей, представителей посольств, москвичей, друзей Татарстана. Мы искренне приветствуем вас сегодня», – сказал Минниханов.

Отдельно он обратился к участникам специальной военной операции, которые присутствовали на вечере вместе с семьями. «Хочу поблагодарить наших бойцов, наших героев. Вся страна сегодня как единое целое борется с неонацизмом. Пример наших героев очень важен», – сказал Раис Татарстана под аплодисменты.

Он подчеркнул, что в сложное время особенно важно сохранять единство внутри страны и поддерживать международные связи. «Мы должны показывать единение внутри России и единение с миром. В этой непростой ситуации исламский мир остается вместе с Россией, и это очень важно», – подчеркнул Минниханов.

В завершение он пожелал участникам вечера мира, согласия, здоровья и успехов.

«Молим, чтобы наш праздник Ураза-байрам прошел без бомбежек, без войны»

После выступления Раиса Татарстана слово взял председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

«Сегодня двадцать второй день благословенного месяца Рамадан. Мы рады, что в это время можем собраться вместе в нашем «Шатре Рамадана», – отметил муфтий. Он поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку проекта и внимание к работе духовного управления.

Гайнутдин также поздравил гостей с тем, что в 2026 году Казань получила статус культурной столицы исламского мира. По его словам, это важное событие для мусульманской общины и большая честь для республики. Он также поблагодарил организаторов проекта и оргкомитет, который возглавляет муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, «Шатер Рамадана» уже более двадцати лет собирает людей и каждый вечер проводит насыщенные программы, а сегодня такой формат встреч перенимают и в других регионах России.

В завершение муфтий поздравил собравшихся с продолжающимся месяцем Рамадан, приближением Ночи предопределения – Ляйлятуль-Кадр – и наступающим праздником разговения Ураза-байрам.

«Мы молим, чтобы наш праздник Ураза-байрам прошел без бомбежек, без войны. Чтобы на Ближнем Востоке и в других частях мира замолчали орудия и люди могли почувствовать истинное наслаждение миром и спокойствием во время праздника и в дальнейшей жизни. Мы молим о мире на земле – во имя процветания стран и народов», – подчеркнул Гайнутдин.

«Для многих наших друзей праздник омрачен кровью и болью»

После выступления религиозного лидера гостей поприветствовал начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин.

Он отметил, что священный для мусульман месяц Рамадан подходит к завершению и для многих верующих он был временем добрых дел и духовных размышлений.

«Но, к сожалению, для многих наших друзей он омрачен кровью и болью. Дружественная нам страна, наш союзник подверглась войне. Заложниками этой войны, чужой войны, стали другие наши дружественные страны», – сказал Еремин.

Он подчеркнул важность единства народов и уважения права каждого государства выбирать свой путь развития, как неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин.

«Республика Татарстан, которую мы сегодня чествуем, является примером такого единства. Потомки древних болгар сохранили свою историческую землю в составе Российского государства и при этом внесли огромный вклад в развитие всей страны. Татарстан показывает, что можно сохранять свои традиции и вместе строить общее процветание», – отметил Еремин.

В завершение он пожелал всем здоровья, мира и благополучия, а верующим – чтобы Всевышний принял их пост и добрые дела.

Культурная программа

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил благодарности за вклад в развитие духовно-нравственных традиций, укрепление мира и межконфессионального согласия. Награду получил имам-хатыб Мемориальной мечети на Поклонной горе Асхат Гиматдинов.

Также благодарность объявлена председателю по культуре Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фаниле Шарипгалиевой – за вклад в укрепление межнационального согласия и сохранение татарской культуры.

Вечер сопровождался концертной программой. На сцене выступили Сюмбель Киямова, Ильяс Халиков, Зарина Хасаншина, дуэт Марат Галимов и Марсель Вагизов, Саида Мухаметзянова, вокальный ансамбль «Балкыш» московской школы №1186 имени Мусы Джалиля и другие артисты.

Участники ифтара также посмотрели фильм об истории Казани – от древнейших времен до современности, который показал культурное и историческое наследие столицы Татарстана.

С наступлением времени ифтара прозвучал азан в исполнении имам-хатыба Асхата Гиматдинова, после чего гости приступили к праздничному разговению.

«Этот проект объединяет людей и дает возможность лучше понимать друг друга»

Заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов считает, что проект «Шатер Рамадана» помогает людям разных национальностей и религий лучше узнавать друг друга через знакомство с культурой и традициями народов. По его словам, проект изначально задумывался не только как благотворительный, но и как духовно-просветительский.

«Каждый день у нас проходят ифтары, посвященные культуре какого-то народа. Люди рассказывают о своих традициях, обычаях, показывают национальные костюмы. Это помогает нам лучше познавать друг друга», – отметил он в беседе с «Татар-информом».

Аббясов напомнил, что идея взаимного знакомства народов заложена и в исламской традиции. «В Коране говорится: Всевышний создал людей народами и племенами, чтобы они познавали друг друга. Именно эта мысль и лежит в основе концепции шатра», – сказал он.

По словам Аббясова, в этом году тема особенно актуальна, поскольку в России объявлен Год единства народов. За время Рамадана на площадке уже прошли вечера, посвященные культуре разных народов – кавказских, дагестанских, чеченских и других. «Когда мы познаем культуру своего соседа, то мы лучше начинаем познавать свою. «Шатер Рамадана» дает такую возможность и обогащает нас», – заявил собеседник агентства.

Отдельно он отметил День Республики Татарстан, который традиционно проходит в рамках проекта. «Этот вечер всегда ждут с особым трепетом. Татарстан очень серьезно подходит к его подготовке, подключается Министерство культуры, показывают традиции и обычаи татарского народа», – сказал Аббясов.

Он добавил, что в мероприятиях принимают участие представители власти и духовенства.

«На протяжении многих лет Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов не пропускает это событие и всегда с большим вниманием относится к проекту. Вечер также посещает главный муфтий России шейх Равиль Гайнутдин, приезжают послы стран арабско-исламского мира. В этом году интерес к мероприятию особенно заметен, ведь Казань получила статус культурной столицы исламского мира. Я часто общаюсь с зарубежными дипломатами, и многие из них хорошо знают Казань и Татарстан как гостеприимную землю. Все это еще раз показывает, что такие встречи объединяют людей и укрепляют взаимное уважение между народами», – отметил он.

Аббясов подчеркнул, что интерес к проекту сохраняется уже более двадцати лет. По его словам, подобные шатры сегодня организуют не только в Москве, но и в других городах России – в Казани, Екатеринбурге, Саратове и ряде других регионов. «Этот проект объединяет людей и дает возможность лучше понимать друг друга», – отметил Рушан хазрат.

В 2026 году «Шатер Рамадана» будет работать до 19 марта, а уже 20 марта мусульмане отметят праздник Ураза-байрам.