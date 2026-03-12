Минниханов заявил, что исламский мир остался вместе с Россией в сложной ситуации

Исламский мир остался вместе с Россией, когда та оказалась в сложной ситуации после начала специальной военной операции. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на вечере Татарстана в «Шатре Рамадана» в Москве.

«У нас есть прекрасная возможность <...> здесь встретиться. Хочу поблагодарить всех наших гостей сегодняшнего застолья, ифтара. Поблагодарить наших братьев – вот я вижу [людей] из Чечни и из других наших регионов. Поблагодарить наших иностранных гостей, представителей посольств, ну, и москвичей – друзей Татарстана <...>», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Отдельно Раис РТ поблагодарил пришедших на вечер Татарстана в «Шатре Рамадана» участников специальной военной операции, попросив собравшихся поаплодировать бойцам. «Вся страна сегодня, как единое целое, борется с неонацизмом. И, конечно же, пример наших героев очень важен», – выразил уверенность он.

Особо Минниханов упомянул председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина. «От чистого сердца благодарю за предоставленные возможности показать нашу республику. Москва наша столица, и мы сюда с удовольствием приезжаем», – сказал он.

«В целом в тяжелое время мы должны показать единение, единение внутри России, единение с миром. В такой сложной ситуации кто [остался с Россией]? Исламский мир остался вместе с Россией. Это очень важно. Вот здесь представители исламских государств, мы много мероприятий проводим. Большое им спасибо», – заметил Раис Татарстана.

«И хотел бы пожелать всем мира, согласия. Очень надеюсь на победу у нас и что всё, что творится за пределами нашей страны, тоже устаканится. Всем здоровья и успехов. Рәхмәт, спасибо большое», – подытожил Рустам Минниханов, после чего вручил ряд государственных наград.

Организатором ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» является Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы. Бессменный руководитель данной инициативы – заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов. 21-й по счету «Шатер Рамадана» будет работать вплоть до 19 марта, а его завершением станет традиционный городской фестиваль «Ураза-байрам», который пройдет 21 и 22 марта.

Видео предоставлено пресс-службой Полпредства РТ в РФ