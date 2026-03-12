Равиль Гайнутдин поздравил Казань с получением статуса культурной столицы исламского мира

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин в приветственном слове на вечере Татарстана в московском «Шатре Рамадана» поздравил Казань с получением ей статуса культурной столицы исламского мира 2026 года.

Использовав обращение «дорогие братья и сестры» и персонально назвав высоких гостей мероприятия, глава ДУМ РФ перечислил другие категории пришедших на вечер Татарстана в «Шатре Рамадана». «Я сегодня особо хочу поприветствовать наших братьев из арабских мусульманских стран. Здесь находятся наши друзья, их высокопревосходительства – господа послы арабских мусульманских стран, дипломаты арабских мусульманских стран. Здесь находятся полномочные представители республик в составе Российской Федерации. Здесь находятся герои СВО. Наши деятели науки, культуры, известные доктора, врачи», – заметил он.

«Я приветствую всех общественных деятелей, руководителей наших местных религиозных организаций. И хочу сказать всем вам: <...> „Мира вам, милости Всевышнего и Его благословения!“» – подчеркнул председатель ДУМ РФ.

Отдельно Равиль Гайнутдин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за то, что тот в своей речи на открытии вечера выразил благодарность за возможность ежегодно в этот благословенный месяц проводить такие встречи в «Шатре Рамадана».

«И мы рады сегодня также поздравить Казань, Республику Татарстан в целом. В 2026 году город Казань становится столицей, культурной столицей исламского мира», – отметил глава Духовного управления мусульман РФ.

Отдельно Равиль хазрат обратил внимание на краткость священного месяца Рамадан и на скорое наступление Ночи аль-Кадр (Ночи предопределения, Ночи могущества), в которую был ниспослан Коран.

Мусульманский священнослужитель также напомнил о призыве Аллаха (из суры «Аль-Маида», «Трапеза»): «Помогайте друг другу в добре и богобоязненности, но не помогайте друг другу во зле и вражде».

Организатором ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» является Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы. Бессменный руководитель данной инициативы – заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов. 21-й по счету «Шатер Рамадана» будет работать вплоть до 19 марта, а его завершением станет традиционный городской фестиваль «Ураза-байрам», который пройдет 21 и 22 марта.