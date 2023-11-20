Председатель Госсовета РТ выразил соболезнования в связи с кончиной Амана Тулеева

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной бывшего главы Кемеровской области, известного общественного и политического деятеля Амана Тулеева. Телеграмма со словами соболезнования от имени депутатов татарстанского парламента направлена в адрес губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, передает пресс-служба Госсовета РТ.

«Эта печальная весть болью отозвалась в наших сердцах. Ушел из жизни видный государственный и общественный деятель, внесший огромный вклад в созидательное развитие Кемеровской области и Российской Федерации в целом», – говорится в телеграмме.

«Авторитетный политик, инициативный руководитель, обладавший большим опытом эффективного решения государственных задач, – он стоял у истоков многих идей и разработок, направленных на стабилизацию социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе», – написал председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин выразил соболезнование семье и коллегам Амана Тулеева, всем кемеровчанам.

Ранее телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких Амана Тулеева направил Президент России Владимир Путин.

О смерти политика стало известно сегодня, он скончался на 80-м году жизни.

Подробнее о личности Тулеева и историях, связанных с ним, читайте в материале «Татар-информа» Говорил с террористами и «разводил» йети: каким был народный губернатор Аман Тулеев.