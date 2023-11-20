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Путин: Аман Тулеев был губернатором, которому доверяли люди
Аман Тулеев был настоящим народным губернатором, которому доверяли жители Кузбасса. Об этом в соболезновании родным и близким политика заявил Президент России Владимир Путин.
«Ушел из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
О смерти политика — экс-губернатора Кемеровской области (1997-2018) стало известно сегодня. Ему было 79 лет.
Подробнее о личности Тулеева и историях, связанных с ним, можно узнать в материале «Говорил с террористами и «разводил» йети: каким был народный губернатор Аман Тулеев».
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