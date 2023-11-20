Говорил с террористами и «разводил» йети: каким был народный губернатор Аман Тулеев

Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс более 20 лет, умер в возрасте 79 лет

Фото: kremlin.ru

Динозавр региональной политики

Амангельды Молдагазыевич Тулеев, который сам просил называть себя Аманом Гумировичем, прожил очень яркую и насыщенную жизнь. Для нас он, прежде всего, памятен как настоящий мастодонт, динозавр региональной политики. Аман Тулеев переизбирался на пост главы Кузбасса 4 раза и возглавлял регион с 1997 по 2018 год.

Он ушел в отставку досрочно по собственному желанию после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где на пожаре погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Он очень тяжело воспринял ту трагедию. В одном из интервью «Комсомольской правде» 27 марта 2021 года даже поделился эмоциями.

«Это личная трагедия нашей семьи, потому что там погибла племянница наша – любимая Таня. Ей всего-то 11 лет. Очень тяжелое состояние у супруги было. А у меня, ну, после операции, понимаете, сложно себя чувствовал...» – вспоминал Тулеев.

Принципиальный и эффективный

Он был очень принципиальным человеком, можно сказать, идейным. В июле 1999 года даже отказался принять от Бориса Ельцина орден Почета, прямо высказав свои претензии Президенту России.

«Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету», – говорил он. А в сентябре 2000 года принял эту награду уже из рук Владимира Путина.

Кузбасс трудно назвать легким регионом. Как известно, в 90-х и начале нулевых в этом регионе был перекос на добычу угля. Но Тулеев умел управлять этим хозяйством на высоком уровне. В 2013-2014 годах фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии «Фонда развития гражданского общества».

Аман Тулеев переизбирался на пост главы Кузбасса 4 раза и возглавлял регион с 1997 по 2018 год Фото: kremlin.ru

Тулеев и террористы

Интересно, что в те тревожные времена не таким уж редким явлением был терроризм. И по какому-то странному стечению обстоятельств Аман Тулеев часто попадал в истории, связанные с пресечением террористических действий.

Возможно, в этом была какая-то карма или промысел Божий. Но, сами по себе эти истории свидетельствуют не только о совершенно бескрайней смелости Тулеева, но и о большом таланте переговорщика, тем более в столь экстремальных обстоятельствах.

7 июня 1991 года он помог освободить девочку, захваченную террористом в автобусе возле Красной площади в Москве. Тогда он предложил себя в обмен на девочку. 19 августа 1995 уговорил террориста освободить заложников – пассажиров автобуса, захваченных на вокзале в Кемерове. 27 августа 2001 года террорист захватил в городском аэропорту Кемерово такси и взял в заложники водителя. Захватчик требовал деньги, наркотики и самолет. Губернатор Кузбасса, Аман Тулеев провел с ним переговоры и террорист сдался.

Наконец, 13 марта 2009 года в банке Ленинска-Кузнецкого террорист захватил заложников – пятерых сотрудников банка. Аман Тулеев, прибыл на место ЧП, вошел в банк и вел переговоры с террористом. В руке Тулеева был наградной пистолет 9-мм ПММ, в руках террориста – пистолет «ИЖ» и взрыватель от взрывчатки. Сцена из голливудского боевика, но это была жизнь. Пока Тулеев отвлекал нападавшего переговорами, в здание скрытно проникли спецназовцы. Террориста ликвидировали на месте.

Тулеев никогда не увиливал от прямых переговоров, спускался прямо в шахту к разъяренным горнякам Фото: kremlin.ru

Тулеев и шахтеры

Аман Тулеев возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда вовсю полыхали «рельсовые войны» — массовые забастовки шахтеров, которые в 1990-е блокировали железнодорожные магистрали Транссиба из-за длительных невыплат зарплаты. Тулеев никогда не увиливал от прямых переговоров, спускался прямо в шахту к разъяренным горнякам или выходил навстречу распаленной толпе.

Он умел разговаривать с рабочими. Все-таки и в депутаты Кемеровского областного совета Тулеев прошел через рабочий комитет на Кемеровской железной дороге.

И эти «рельсовые войны», в конечном итоге, завершились мирным путем при самом непосредственном участии Тулеева. Он, как говорится, разрулил эту ситуацию самостоятельно. Вообще, через Тулеева в то время прошла и такая беспрецедентно тяжелая трагедия на шахте «Распадская» 9 мая 2010 года, когда в результате двух взрывов пострадали 229 горняков и горноспасателей. В том числе 91 человек погибли.

Тулеев и йети для туристов Кузбасса

С Тулеевым связаны и довольно забавные истории. Так, например, известна история том, как он заставлял региональных чиновников переодеваться в йети для привлечения в регион туристов.

Об этом он сам признался на страницах одной из соцсетей. В 2010 году в Горной Шории, на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау, придумали праздник – День снежного человека. И учредили приз в один миллион рублей тому, кто найдет кузбасского йети.

Чтобы подогреть интерес у туристов и укрепить местные легенды, Тулеев заставлял чиновников из Таштагольского района (тех, кто повыше ростом) одеваться в костюмы йети и бегать по лесам. Возможно, кто-то из чиновников заблудился и одичал. А как еще объяснить, что интерес к йети в тех краях не пропадает, а туристическая приманка до сих пор работает. Как говориться – минимум вложений, максимум эффекта для регионального туризма.

Кузбасс был бы очень трудным регионом для любого руководителя. Но с Тулеевым региону повезло Фото: akmrko.ru

Звание народного губернатора

Что и говорить, Кузбасс был бы очень трудным регионом для любого руководителя. Но, с Тулеевым региону повезло. Он пользовался авторитетом среди населения. 27 декабря 2011 года Совет народных депутатов Кемеровской области присвоил Тулееву почетное звание «Народный губернатор».

«Он выделялся своей смелостью, решительностью среди многих из нас. И поступал по убеждениям. Главное — народ ему доверял, ни на одних выборах он меньше 90 процентов голосов не получал. Он всегда с честью и открытостью общается с людьми. Когда он выдвигался кандидатом в президенты России, то это было не политиканством, не по чьему-то желанию, а по зову души, для того, чтобы выразить свои мысли и приложить силы на обустройство страны», — охарактеризовал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев личность Тулеева еще при его жизни.

В Татарстане всегда относились к Тулееву с большим уважением, а он, в свою очередь, с любовью относился к Татарстану. В Амане Тулееве текла и татарская кровь – его мать была наполовину татарка, наполовину башкирка, а отец был казахом, хотя после смерти отца на фронте его уже воспитывал русский отчим.

Спите спокойно, Аман Гумирович. В России Вас никогда не забудут!